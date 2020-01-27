2020-01-27T01:28:44+03:00
Происшествия

Житель Артема показал на следственном эксперименте, как до смерти избил женщину

Началась трагедия с обычной ссоры
Кристина ГРИН
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Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободыТеперь ему грозит до 15 лет лишения свободыФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Случилось все в Артеме 22 января. Там в одной из местных больниц скончалась 65-летняя женщина, которая поступила в медучреждение со множественными травмами. Оперативники после случившегося возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Начали разбираться и выяснили, что к преступлению имеет отношение 39-летний сожитель погибшей женщины.

Как полагают следователи, у мужчины и женщины между собой был конфликт. Они не смогли с ним справиться, и в ходе ссоры подозреваемый избил оппонента - удары приходились по голове и телу. Главного подозреваемого уже задержали.

- По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - С его участием проведена проверка показаний на месте, где он показал механизм своих действий.

В ведомстве отмечают, что расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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