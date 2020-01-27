Житель Артема показал на следственном эксперименте, как до смерти избил женщину
Случилось все в Артеме 22 января. Там в одной из местных больниц скончалась 65-летняя женщина, которая поступила в медучреждение со множественными травмами. Оперативники после случившегося возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Начали разбираться и выяснили, что к преступлению имеет отношение 39-летний сожитель погибшей женщины.
Как полагают следователи, у мужчины и женщины между собой был конфликт. Они не смогли с ним справиться, и в ходе ссоры подозреваемый избил оппонента - удары приходились по голове и телу. Главного подозреваемого уже задержали.
- По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - С его участием проведена проверка показаний на месте, где он показал механизм своих действий.
В ведомстве отмечают, что расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU