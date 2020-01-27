Надзиратель собирал дань в колонии и оказался за решеткой в Приморье

27 Янв. 2020 2020-01-27T02:32:51+03:00

Все деньги для конспирации осужденные переводили на карту супруги сотрудника колонии

Изменить размер текста: A A

Случилось все в августе 2019 года. Сотрудник исправительной колонии №33 решил подзаработать. Только вот способ выбрал преступный. Так инспектор отдела безопасности ИК сам предложил осужденным за денежное вознаграждение купить им телефоны. Те, разумеется, охотно согласились.

Знакомые преступников перевели 24 тысячи рублей на счет супруги конвоира. Только вот о схеме стало известно Управлению безопасности ГУФСИН. В результате сотрудника задержали. Позже ему предъявили обвинение по статье «Получение должностным лицом взятки».

В итоге Спасский районный суд рассмотрел его уголовное дело и вынес приговор.

- Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 3 года, - отмечают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отбывать наказание мужчина отправился в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU