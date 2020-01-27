Два молодых человека обчистили дачи в Приморье на 200 тысяч рублей
Два молодых человека в прошлом месяце решили обчищать дачные участки в Приморье. Брали все, что плохо лежало и что можно было легко реализовать: бытовую технику, инструменты и ценные вещи. Нажились злоумышленники хорошо - ущерб составил свыше 200 тысяч рублей.
Но после того, как в полицию поступил ряд жалоб на кражи от граждан, личности подозреваемых быстро установили, а сами парней задержали. Ими оказались двое 26-летних ранее судимых уссурийца. В отделении они уже дали признательные показания.
- Установлена причастность задержанных к 6 эпизодам противоправной деятельности. Следственным подразделением отдела МВД России по Надеждинскому району Приморского края в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража), - делятся представители УМВД по Приморскому краю.
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU