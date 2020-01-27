2020-01-27T02:48:44+03:00
Происшествия

Два молодых человека обчистили дачи в Приморье на 200 тысяч рублей

Ушлые парни похищали все, что можно было легко реализовать
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье задержали двух подозреваемых в серии краж. Фото: УМВД по Приморкому краюВ Приморье задержали двух подозреваемых в серии краж. Фото: УМВД по Приморкому краю
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Два молодых человека в прошлом месяце решили обчищать дачные участки в Приморье. Брали все, что плохо лежало и что можно было легко реализовать: бытовую технику, инструменты и ценные вещи. Нажились злоумышленники хорошо - ущерб составил свыше 200 тысяч рублей.

Но после того, как в полицию поступил ряд жалоб на кражи от граждан, личности подозреваемых быстро установили, а сами парней задержали. Ими оказались двое 26-летних ранее судимых уссурийца. В отделении они уже дали признательные показания.

- Установлена причастность задержанных к 6 эпизодам противоправной деятельности. Следственным подразделением отдела МВД России по Надеждинскому району Приморского края в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража), - делятся представители УМВД по Приморскому краю.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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