17 тысяч рублей и уголовная статья: житель Дальнегорска поплатился за браконьерство
Жителя Дальнегорска уличили в браконьерстве. 30-летний приморец занимался незаконной добычей водных биологических ресурсов. Согласно Российскому законодательству, это 256 статья УК.
Нарушителю судья уже вынес приговор - основным видом наказания стал штраф в размере 17 тысяч рублей.
- Судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Дальнегорскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю уведомил приморца о возбуждении исполнительного производства и разъяснил, что в случае неисполнения приговора, в суд будет направлено представление о замене вида наказания, - поделились в пресс-службе УФССП по Приморскому краю.
По словам представителей ведомства, штраф был уже уплачен. Осужденный испугался более сурового наказания, поэтому погасил его в кратчайшие сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU