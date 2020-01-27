17 тысяч рублей и уголовная статья: житель Дальнегорска поплатился за браконьерство

27 Янв. 2020 2020-01-27T03:31:35+03:00

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Жителя Дальнегорска уличили в браконьерстве. 30-летний приморец занимался незаконной добычей водных биологических ресурсов. Согласно Российскому законодательству, это 256 статья УК.

Нарушителю судья уже вынес приговор - основным видом наказания стал штраф в размере 17 тысяч рублей.

- Судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Дальнегорскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю уведомил приморца о возбуждении исполнительного производства и разъяснил, что в случае неисполнения приговора, в суд будет направлено представление о замене вида наказания, - поделились в пресс-службе УФССП по Приморскому краю.

По словам представителей ведомства, штраф был уже уплачен. Осужденный испугался более сурового наказания, поэтому погасил его в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU