2020-01-27T05:50:06+03:00
Общество

Как посоветовали японцы: центр Владивостока благоустроят

Представители страны восходящего солнца разработали мастер-план с учетом развития прибрежных территорий города
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Во Владивостоке благоустроят центр. Фото: правительство Приморского краяВо Владивостоке благоустроят центр. Фото: правительство Приморского края
Изменить размер текста:

Пешеходную зону вдоль Амурского залива собираются благоустроить во Владивостоке. Все началось еще во время ВЭФ: Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились, что японцы помогут улучшить инфраструктуру приморской столицы, разработают планировку. Слово свое иностранцы сдержали - компании Никкен Секкей ЛТД всерьез озаботилась тем, как улучшить морской город.

- Японцы пришли к выводу, что центр Владивостока перегружен промышленными предприятиями и мешает созданию комфортной городской среды. Они разработали проект мастер-плана, который предусматривает развитие прибрежных территорий, благоустройство набережной Амурского залива, – поделился заместитель министерства строительства Приморья Александр Котляров.

Свои планы по изменению инфраструктуры представила и отечественная группа компаний «Дальжелдорпроект». Ее представители подготовили целых три проекта, в одном из которых главным нововведением было благоустройство территории с учетом существующих транспортных путей – железной дороги около вокзала и морского порта.

Краевые власти считают, что, в первую очередь, все идеи по благоустройству центра должны исходить из интересов горожан. Рассчитывают, что люди смогут гулять вблизи моря и наслаждаться историческими видами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продолжаем раздеваться! Оттепель атакует Приморье
Можете не материть на экзамене: в Приморье увеличат количество бюджетных мест в вузах
Фонд «Восточный Порт» вручил школьникам Врангеля стипендию им. В.А. Васяновича
Прокуратура проверяет медучреждения Приморья на готовность изоляции и лечения больных коронавирусом
Как посоветовали японцы: центр Владивостока благоустроят
17 тысяч рублей и уголовная статья: житель Дальнегорска поплатился за браконьерство
Два молодых человека обчистили дачи в Приморье на 200 тысяч рублей
Надзиратель собирал дань в колонии и оказался за решеткой в Приморье
Житель Артема показал на следственном эксперименте, как до смерти избил женщину
Долгожданный «плюс»: о погоде во Владивостоке на 27 января 2020 года
Полуголого «регулировщика» заметили во Владивостоке
Таксиста закидали яйцами
Житель Находки признался, что ограбил пенсионерку
Страх перед коронавирусом снизил турпоток на границе Приморья и КНР
ДТП по залету. Иномарка протаранила здание в центре Владивостока