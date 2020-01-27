Как посоветовали японцы: центр Владивостока благоустроят

27 Янв. 2020 2020-01-27T05:50:06+03:00

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Пешеходную зону вдоль Амурского залива собираются благоустроить во Владивостоке. Все началось еще во время ВЭФ: Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились, что японцы помогут улучшить инфраструктуру приморской столицы, разработают планировку. Слово свое иностранцы сдержали - компании Никкен Секкей ЛТД всерьез озаботилась тем, как улучшить морской город.

- Японцы пришли к выводу, что центр Владивостока перегружен промышленными предприятиями и мешает созданию комфортной городской среды. Они разработали проект мастер-плана, который предусматривает развитие прибрежных территорий, благоустройство набережной Амурского залива, – поделился заместитель министерства строительства Приморья Александр Котляров.

Свои планы по изменению инфраструктуры представила и отечественная группа компаний «Дальжелдорпроект». Ее представители подготовили целых три проекта, в одном из которых главным нововведением было благоустройство территории с учетом существующих транспортных путей – железной дороги около вокзала и морского порта.

Краевые власти считают, что, в первую очередь, все идеи по благоустройству центра должны исходить из интересов горожан. Рассчитывают, что люди смогут гулять вблизи моря и наслаждаться историческими видами.

ИСТОЧНИК KP.RU