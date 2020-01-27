Прокуратура проверяет медучреждения Приморья на готовность изоляции и лечения больных коронавирусом
Прокуратура проверяет готовность медицинских учреждений Приморья принять больных коронавирусом. Пока что случаев заболевания выявлено не было, но граница с Китаем все еще открыта. В экстренном случае нужно будет не только диагностировать инфекцию, но и изолировать пациента.
В связи с потенциальной угрозой возникновения коронавируса на территории приморского региона краевые ведомства усиливают санитарно-карантинный контроль.
- Прокуратурой совместно с Дальневосточной транспортной прокуратурой поставлена на контроль работа территориальных органов Роспотребнадзора, региональных органов власти по усилению санитарно-карантинного контроля, в том числе в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.
По словам представителей прокуратуры, отрабатывается алгоритм действий медицинских служб при выявлении вируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU