Прокуратура проверяет медучреждения Приморья на готовность изоляции и лечения больных коронавирусом

27 Янв. 2020 2020-01-27T05:26:49+03:00

В связи с потенциальной угрозой отрабатывается алгоритм действий при обнаружении инфекции в крае

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Прокуратура проверяет готовность медицинских учреждений Приморья принять больных коронавирусом. Пока что случаев заболевания выявлено не было, но граница с Китаем все еще открыта. В экстренном случае нужно будет не только диагностировать инфекцию, но и изолировать пациента.

В связи с потенциальной угрозой возникновения коронавируса на территории приморского региона краевые ведомства усиливают санитарно-карантинный контроль.

- Прокуратурой совместно с Дальневосточной транспортной прокуратурой поставлена на контроль работа территориальных органов Роспотребнадзора, региональных органов власти по усилению санитарно-карантинного контроля, в том числе в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

По словам представителей прокуратуры, отрабатывается алгоритм действий медицинских служб при выявлении вируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU