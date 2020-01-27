Можете не материть на экзамене: в Приморье увеличат количество бюджетных мест в вузах

27 Янв. 2020 2020-01-27T06:37:14+03:00

В этом году бесплатно обучаться смогут почти на сто человек больше, чем в прошлом

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В приморских вузах и колледжах в этом году увеличат количество бюджетных мест. Так, если в 2019 бесплатно в университетах могли обучаться 6 646 человек, то теперь их число возрастет до 6 753. Возможность коснется поступающих на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Количество студентов очной формы обучения при этом увеличится с 6127 до 6202, заочной – с 500 до 521, очно-заочной – с 19 до 30, сообщает правительство Приморкого края.

Самыми востребованными, по словам специалистов, станут направления: «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Программная инженерия», «Прикладная информатика», «Математика и компьютерные науки», а также «Лингвистика» и «Менеджмент». Набор увеличили также на «Лечебное дело» и «Психологию».

В краевых колледжах также собираются обучать больше людей, но рабочим профессиям - вырастет количество строителей, электромонтеров, мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей, поваров, кондитеров.

Напомним, что тему увеличения бюджетных мест в своем Послании в январе озвучил Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU