2020-01-27T06:58:05+03:00
Общество

Продолжаем раздеваться! Оттепель атакует Приморье

Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке сегодня особенно теплоВо Владивостоке сегодня особенно теплоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ближайшие несколько дней в Приморье продолжится оттепель. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается, столбики термометров потянутся вверх, сообщает портал "Примпогода".

Сегодня, 27 января, в Приморье стоит солнечная погода и дует слабый ветер. Ближайшей ночью край все еще останется под опекой антициклона, из-за чего минимальные температуры вырастут на 2-5 градусов. В последующие сутки облачности прибавится, но никаких осадков по-прежнему не будет. Максимальные температуры 28 числа останутся на уровне сегодняшнего дня.

Во Владивостоке сегодня весь день простоит ясная и теплая погода. Между прочим, максимальные значения температур на данный момент близки к нулю. Завтра осадков также не предвидится, но может произойти усиление ветра. Минимальная температура воздуха будет находиться в пределах -7...-9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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