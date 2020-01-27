Продолжаем раздеваться! Оттепель атакует Приморье

27 Янв. 2020 2020-01-27T06:58:05+03:00

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В ближайшие несколько дней в Приморье продолжится оттепель. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается, столбики термометров потянутся вверх, сообщает портал "Примпогода".

Сегодня, 27 января, в Приморье стоит солнечная погода и дует слабый ветер. Ближайшей ночью край все еще останется под опекой антициклона, из-за чего минимальные температуры вырастут на 2-5 градусов. В последующие сутки облачности прибавится, но никаких осадков по-прежнему не будет. Максимальные температуры 28 числа останутся на уровне сегодняшнего дня.

Во Владивостоке сегодня весь день простоит ясная и теплая погода. Между прочим, максимальные значения температур на данный момент близки к нулю. Завтра осадков также не предвидится, но может произойти усиление ветра. Минимальная температура воздуха будет находиться в пределах -7...-9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU