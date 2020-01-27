Хабаровский производитель в Приморье выдавал фарш из курицы с кишечной палочкой за дорогое мясо

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:06:30+03:00

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В магазине Уссурийска эксперты Россельхознадзора взяли пробу у фарша «По-домашнему» хабаровского производителя. Лабораторное испытание показало серьезные нарушения в составе продукции. Изготовитель ООО «РУСМЯСОМОЛОТОРГ» занимался фальсификацией и, вероятно, не соблюдал санитарные нормы на производстве.

В фарше обнаружили бактерии группы кишечной палочки. По словам специалистов, превышение нормативного значения говорит о том, что могли быть нарушены правила и технологические режимы изготовления, сроки и температурные режимы во время хранения, транспортирования и реализации продукции. Кроме того, часть мяса в составе была заменена более дешевым сырьем.

- Проведенные лабораторией исследования показали, что в фарше «По-домашнему» производителя ООО «РУСМЯСОМОЛОТОРГ» из Хабаровска присутствует не заявленная производителем ДНК курицы.

Представители управления Россельознадзора направили информационные письма об изъятии из оборота небезопасной продукции и оповестили производителя о том, что ему надо повысить уровень контроля за чистотой на производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU