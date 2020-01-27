Приморцы могут полностью вернуть деньги за путевки в Китай
Из-за нового коронавируса путешественников из Приморья просят воздержаться от поездок в Китай. Если же граждане уже приобрели путевки на ближайшее время, но еще не выехали, то потраченные средства они могут вернуть в полном объеме.
Краевые власти также просят туроператоров приостановить реализацию услуг в КНР до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка в стране не стабилизируется.
- Организации на территории Приморья в настоящее время не формируют туры в Китай, как для организованных групп, так и индивидуальных туристов, – отметил заместитель председателя Правительства Приморья Константин Шестаков. - Мы, следуя рекомендациям Ростуризма, по-прежнему убедительно просим туроператоров приостановить реализацию туристских продуктов в Китайскую Народную Республику.
При возникновении вопросов можно обращаться на федеральную «горячую линию» для туристов: 8 (499) 678-12-03.
Приморцам, которые сейчас находятся в Китае, специалисты напоминают о мерах безопасности. Советуют лишний раз не покидать гостиницы, за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета или места выезда.
ИСТОЧНИК KP.RU