Женщина из Приморья два раза ударила топором сожителя за то, что тот ее толкнул

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:37:43+03:00

После убийства дама еще почти две недели жила у знакомых и только потом сдалась

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47-летняя жительница Приморья подозревается в убийстве своего сожителя. Буквально вчера, 26 января, она обратилась в правоохранительные органы и рассказала о произошедшем. В тот же день на улице Пушкинской в Партизанске обнаружили тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти - открытой черепно-мозговой травмой, сообщает СУ СК по Приморскому краю.

Почти две недели назад, 14 января, мужчина с женщиной выпивали. По традиции застолья - в какой-то момент между милыми началась ссора. Потерпевший предъявил своей сожительнице претензии на фоне "бытовухи". Настолько разгорячился, что даже толкнул. Последнего дама стерпеть не смогла - взяла топор и два раза ударила обидчика по голове.

От полученных травм мужчина скончался, а дама переехала к знакомым. Где и прожила вплоть до момента, пока не решила покаяться.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения, - поделились в профильном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU