2020-01-27T09:37:43+03:00
Происшествия

Женщина из Приморья два раза ударила топором сожителя за то, что тот ее толкнул

После убийства дама еще почти две недели жила у знакомых и только потом сдалась
Ангелина КРОВИНА
Поделиться:
Женщина из Приморья подозревается в убийствеЖенщина из Приморья подозревается в убийствеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

47-летняя жительница Приморья подозревается в убийстве своего сожителя. Буквально вчера, 26 января, она обратилась в правоохранительные органы и рассказала о произошедшем. В тот же день на улице Пушкинской в Партизанске обнаружили тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти - открытой черепно-мозговой травмой, сообщает СУ СК по Приморскому краю.

Почти две недели назад, 14 января, мужчина с женщиной выпивали. По традиции застолья - в какой-то момент между милыми началась ссора. Потерпевший предъявил своей сожительнице претензии на фоне "бытовухи". Настолько разгорячился, что даже толкнул. Последнего дама стерпеть не смогла - взяла топор и два раза ударила обидчика по голове.

От полученных травм мужчина скончался, а дама переехала к знакомым. Где и прожила вплоть до момента, пока не решила покаяться.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения, - поделились в профильном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три приморца поступили в больницу с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился
Женщина из Приморья два раза ударила топором сожителя за то, что тот ее толкнул
Приморцы могут полностью вернуть деньги за путевки в Китай
Хабаровский производитель в Приморье выдавал фарш из курицы с кишечной палочкой за дорогое мясо
Продолжаем раздеваться: оттепель атакует Приморье
Можете не материть на экзамене: в Приморье увеличат количество бюджетных мест в вузах
Фонд «Восточный Порт» вручил школьникам Врангеля стипендию им. В.А. Васяновича
Прокуратура проверяет медучреждения Приморья на готовность изоляции и лечения больных коронавирусом
Как посоветовали японцы: центр Владивостока благоустроят
17 тысяч рублей и уголовная статья: житель Дальнегорска поплатился за браконьерство
Два молодых человека обчистили дачи в Приморье на 200 тысяч рублей
Надзиратель собирал дань в колонии и оказался за решеткой в Приморье
Житель Артема показал на следственном эксперименте, как до смерти избил женщину
Долгожданный «плюс»: о погоде во Владивостоке на 27 января 2020 года
Полуголого «регулировщика» заметили во Владивостоке
Таксиста закидали яйцами
Житель Находки признался, что ограбил пенсионерку
Страх перед коронавирусом снизил турпоток на границе Приморья и КНР
ДТП по залету. Иномарка протаранила здание в центре Владивостока