Три приморца поступили в больницу с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:16:53+03:00

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Три приморца обратились в медучреждения края с подозрением на коронавирус. Все они недавно прибыли из Китая. После лабораторного исследования диагноз не подтвердился, об этом сегодня, 27 января, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. На данный момент в Приморье не было зарегистрировано ни одного человека, заболевшего смертельным вирусом.

Напомним, что в пунктах пропуска через государственную границу у всех прибывающих из неблагополучных стран, в том числе из КНР, проводят контроль температуры тела при помощи бесконтактных тепловизоров. Для безопасности граждан Роспотребнадзор настоятельно рекомендует воздерживаться от поездок в Китай, пока в стране не стабилизируется эпидемиологическая ситуация.

Также ведомство оповещает, что если у человека, в течение 14 дней по приезде из КНР, появляются признаки острой респираторной инфекции, то ему нужно немедленно вызывать медицинского работника.

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ИСТОЧНИК KP.RU