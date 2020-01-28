2020-01-28T01:08:03+03:00
Происшествия

Сотрудница банка во Владивостоке подделывала подписи клиентов и выручила 17 миллионов рублей

Женщину будут судить за мошенничество
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Во Владивостоке сотрудница банка занималась мошенничествомВо Владивостоке сотрудница банка занималась мошенничествомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Некогда руководитель группы клиентского обслуживания банка «ФК Открытие» во Владивостоке подделывала подписи клиентов в заявлениях на перевод денег и в доверенностях на их получение. Буквально за несколько месяцев женщина нажилась на 17 миллионов рублей. На данный момент на ее имущество и на собственность близких родственников наложили арест. А ущерб, причиненный потерпевшим, возместил банк, сообщает прокуратура Приморского края.

Мошенничество в особо крупном размере происходило с июля по август 2018 года, пострадали пять банковских клиентов. Прокуратура города уже утвердила обвинительное заключение. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тест-системы для обнаружения больных коронавирусом завезли в Приморье
Хороший мальчик: служебный пес Ореон помог найти бутылку с героином в Приморье
Вот это доброе утро: во Владивостоке 4-балльные пробки
Познакомились через соцсети: приморец пытался изнасиловать знакомую у себя дома
Сотрудница банка во Владивостоке подделывала подписи клиентов и выручила 17 миллионов рублей
Федеральные синоптики определили уровень опасных явлений в Приморье
Три приморца поступили в больницу с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился
Женщина из Приморья два раза ударила топором сожителя за то, что тот ее толкнул
Приморцы могут полностью вернуть деньги за путевки в Китай
Хабаровский производитель в Приморье выдавал фарш из курицы с кишечной палочкой за дорогое мясо
Продолжаем раздеваться: оттепель атакует Приморье
Можете не материть на экзамене: в Приморье увеличат количество бюджетных мест в вузах
Фонд «Восточный Порт» вручил школьникам Врангеля стипендию им. В.А. Васяновича
Прокуратура проверяет медучреждения Приморья на готовность изоляции и лечения больных коронавирусом
Как посоветовали японцы: центр Владивостока благоустроят
17 тысяч рублей и уголовная статья: житель Дальнегорска поплатился за браконьерство
Два молодых человека обчистили дачи в Приморье на 200 тысяч рублей
Надзиратель собирал дань в колонии и оказался за решеткой в Приморье
Житель Артема показал на следственном эксперименте, как до смерти избил женщину
Долгожданный «плюс»: о погоде во Владивостоке на 27 января 2020 года
Полуголого «регулировщика» заметили во Владивостоке
Таксиста закидали яйцами
Житель Находки признался, что ограбил пенсионерку
Страх перед коронавирусом снизил турпоток на границе Приморья и КНР
ДТП по залету. Иномарка протаранила здание в центре Владивостока