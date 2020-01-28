Сотрудница банка во Владивостоке подделывала подписи клиентов и выручила 17 миллионов рублей

28 Янв. 2020 2020-01-28T01:08:03+03:00

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Некогда руководитель группы клиентского обслуживания банка «ФК Открытие» во Владивостоке подделывала подписи клиентов в заявлениях на перевод денег и в доверенностях на их получение. Буквально за несколько месяцев женщина нажилась на 17 миллионов рублей. На данный момент на ее имущество и на собственность близких родственников наложили арест. А ущерб, причиненный потерпевшим, возместил банк, сообщает прокуратура Приморского края.

Мошенничество в особо крупном размере происходило с июля по август 2018 года, пострадали пять банковских клиентов. Прокуратура города уже утвердила обвинительное заключение. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU