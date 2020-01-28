2020-01-28T01:48:05+03:00
Общество

Познакомились через соцсети: приморец пытался изнасиловать знакомую у себя дома

Женщина, спрятавшись в ванной, успела вызвать полицейских
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Женщина познакомилась с приморцем в интернетеЖенщина познакомилась с приморцем в интернетеФото: Евгения ГУСЕВА
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Неудачная история любви в Приморье началась летом прошлого года. Женщина, познакомившись с мужчиной в социальных сетях, около месяца с ним переписывалась. Успела проникнуться доверием к своему собеседнику, поэтому, когда тот в один день позвал ее к себе домой выпивать - без задней мысли приехала в гости. Хозяин квартиры, кстати, тогда уже был пьян, но в приятной компании подвыпил еще. Вскоре "джентельмен" подшофе отважился и стал предлагать даме интим. Но женщина отказала.

- Применяя физическую силу, он завел ее в спальную комнату. В ходе оказания сопротивления женщина попросила телефон, чтобы якобы позвонить сыну, так как он мог волноваться. Убежав в ванную комнату, она сумела вызвать сотрудников полиции, - поделились представители прокуратуры Приморского края. - Злоумышленник отобрал телефон и насильно повел потерпевшую обратно в спальную комнату, однако не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку его действия были пресечены сотрудниками полиции.

Теперь мужчину обвиняют в покушении на изнасилование. На предварительном следствии он признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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