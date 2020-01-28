2020-01-28T04:45:54+03:00
Происшествия

Хороший мальчик: служебный пес Ореон помог найти бутылку с героином в Приморье

Наркоделец надолго отправится в колонию особого режима
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В бутылке находилось 400 граммов наркотикаВ бутылке находилось 400 граммов наркотикаФото: Александр ГЛУЗ
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Полицейские в Находке задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Олег (имя изменено - прим. ред.) был дома на Бокситогорской улице, когда к нему с обыском нагрянули правоохранители. Оперативники вместе со служебным псом Ореоном нашли подозрительный пакет.

В пакете были спрятаны бутылка со странным веществом и электронные весы. Подозрительные предметы забрали, содержимое пластиковой тары отправили на криминалистическое исследование.

Результаты экспертиз подтвердили предположения полицейских: в бутылке был героин (диацетилморфин) общей массой свыше 400 граммов. Это считается крупным размером.

- Уголовные дела были возбуждены по статьям «Сбыт наркотических средств в крупном размере» и «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Примечательно, что у мужчины уже имеется судимость за сбыт наркотических средств, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Олега признали виновным и приговорили к 13 годам колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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