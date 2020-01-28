Утро начинается не с кофе: пожарные вытащили мужчину из горящей квартиры в Находке
Утро пожарных в Находке началось с тушения бытового пожара. Примерно в 10:22 на Спортивной улице загорелась квартира, в которой едва не погиб мужчина.
Пожарные приехали на место пожара через пять минут. В горящей квартире они нашли мужчину и вывели его на улицу. Помощь врачей пострадавшему не понадобилась.
- Во время разведки было установлено, что горят электропроводка, шкаф, стены и домашние вещи. Еще через четыре минуты возгорание локализовали, в 10:43 - пожар полностью потушили, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Приморскому краю.
К операции привлекались девять человек личного состава и три единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU