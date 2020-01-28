2020-01-28T07:07:26+03:00
Общество

Утро начинается не с кофе: пожарные вытащили мужчину из горящей квартиры в Находке

Огонь потушили почти за 20 минут
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Пожарные приехали на место через пять минутПожарные приехали на место через пять минутФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Утро пожарных в Находке началось с тушения бытового пожара. Примерно в 10:22 на Спортивной улице загорелась квартира, в которой едва не погиб мужчина.

Пожарные приехали на место пожара через пять минут. В горящей квартире они нашли мужчину и вывели его на улицу. Помощь врачей пострадавшему не понадобилась.

- Во время разведки было установлено, что горят электропроводка, шкаф, стены и домашние вещи. Еще через четыре минуты возгорание локализовали, в 10:43 - пожар полностью потушили, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Приморскому краю.

К операции привлекались девять человек личного состава и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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