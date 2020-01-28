2020-01-28T09:16:50+03:00
Происшествия

Рыбаки расстроятся: лед в заливах Владивостока будет уносить в открытое море

Выходить на лед в такой ситуации опасно для жизни
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Начнется взлом льда с вечера 28 января и продолжится в следующие суткиНачнется взлом льда с вечера 28 января и продолжится в следующие суткиФото: Администрация Владивостока
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В Амурском и Уссурийском заливах Владивостока, по прогнозам специалистов, ожидается взлом льда. Льдины будет уносить в открытое море, в связи с этим выход на лед опасен и запрещен.

Начнется взлом льда с вечера 28 января и продолжится в следующие сутки. Специалисты напоминают, что выход на акватории обледеневших заливов и бухт карается законом. Нарушителям грозит предупреждение или штраф от одной до трех тысяч рублей. На водителей может быть составлен административный протокол.

Во время взлома льда специалисты будут следить за тем, чтобы люди и машины не появлялись в акваториях заливов, сообщает пресс-службе администрации Владивостока.

Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33. Единый телефон пожарных и спасателей: 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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