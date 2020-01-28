2020-01-28T09:26:30+03:00
Общество

К нам приехал ревизор: Юрий Трутнев проверит во Владивостоке «Хаятты» и обсудит дальневосточную ипотеку

Дальневосточный полпред задержится в дальневосточной столице на три дня
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Юрий Трутнев будет работать во Владивостоке с 28 по 30 января. Фото: Татьяна МельЮрий Трутнев будет работать во Владивостоке с 28 по 30 января. Фото: Татьяна Мель
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Вновь назначенный вице-премьер и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев с рабочим визитом прибыл во Владивосток. С 28 по 30 января он проведет ряд осмотров строительных объектов и проведет несколько совещаний.

В рамках совещаний дальневосточный полпред затронет вопросы выполнения планов социального развития центров экономического роста Приморского края, воплощению в жизнь программы «Дальневосточная ипотека». Также он проведет заседание наблюдательного совета Дальневосточного федерального университета.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, Юрий Трутнев осмотрит многострадальные «Хаятты» на мысе Бурном и в бухте Золотой Рог. Также в планах полпреда посетить стройку на Аксаковской улице, где возводят филиалы Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Музея Востока, концертный зал и гостиничный комплекс Мариинского театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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