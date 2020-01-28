«Опять пробки»: вечерний Владивосток стоит в заторах
Во Владивостоке вечер, а это значит, что город начинают сковывать пробки. Сервис 2gis ставит дорожной ситуации в дальневосточной столице «пятёрку». Вполне вероятно, что обстановка на городских трассах ухудшится.
Основные пробки отмечаются в Первомайском, Ленинском и Первореченском районах. Пробками скованы улицы Светланская, Алеутская, Суханова, Лазо, Корабельная Набережная, Постышева, Русская, Кирова, Выселоквая, Котельникова, Ивановская, Луговая, Спортивная, Калинина, Окатовая.
Стоят проспекты Океанский, Красного Знамени, Народный, 100-летия Владивостока. Традиционный затор отмечается на Некрасовском путепроводе.
ИСТОЧНИК KP.RU