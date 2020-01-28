«Опять пробки»: вечерний Владивосток стоит в заторах

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:07:31+03:00

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Во Владивостоке вечер, а это значит, что город начинают сковывать пробки. Сервис 2gis ставит дорожной ситуации в дальневосточной столице «пятёрку». Вполне вероятно, что обстановка на городских трассах ухудшится.

Основные пробки отмечаются в Первомайском, Ленинском и Первореченском районах. Пробками скованы улицы Светланская, Алеутская, Суханова, Лазо, Корабельная Набережная, Постышева, Русская, Кирова, Выселоквая, Котельникова, Ивановская, Луговая, Спортивная, Калинина, Окатовая.

Стоят проспекты Океанский, Красного Знамени, Народный, 100-летия Владивостока. Традиционный затор отмечается на Некрасовском путепроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU