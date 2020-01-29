2020-01-29T01:01:34+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 29 января 2020 года: ветер и желтый код опасности

В регионе местами может пройти небольшой снег
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Погоду определяет поле повышенного атмосферного давленияПогоду определяет поле повышенного атмосферного давленияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сегодня, 29 января, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. В регионе переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северный, северо-западный, умеренный до сильного, на побережье сильный. Средняя температура воздуха составит -10…-1 градус.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, сильный, вечером очень сильный. Температура воздуха опустится до -6…-8 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, слабый до умеренного. Столбик термометра покажет -5…-7 градусов, в утренние часы -15…-17 градусов.

В Находке облачно, во второй половине дня возможен слабый снег. Ветер северный, северо-восточный, слабый. Температура воздуха будет в пределах 0…-2 градуса, сообщает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU

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