За землю и двор: приморский депутат-обманщик купил участоки в курортном поселке и «погорел»

29 Янв. 2020 2020-01-29T01:45:08+03:00

Слуга народа решил ничего не говорить о постройках на наделах, чтобы купить их подешевле

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Депутат городской думы Находки предстанет перед судом за то, что купил землю, но умолчал об одно маленькой детали - на участках стоят восемь строений. Как итог - уделы у администрации Ливадии народный избранник купил на порядок ниже реальной стоимости.

Свой план депутат вынашивал и претворял в жизнь с 2017 по 2018 годы. Чиновников администрации слуга народа обманул больше чем на шесть миллионов рублей - именно во столько оценен ущерб. Это разница между выкупной и кадастровой стоимостью земельных участков.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Участки, как отметили в ведомстве, вернули в собственность администрации Ливадии.

ИСТОЧНИК KP.RU