2020-01-29T01:45:08+03:00
Происшествия

За землю и двор: приморский депутат-обманщик купил участоки в курортном поселке и «погорел»

Слуга народа решил ничего не говорить о постройках на наделах, чтобы купить их подешевле
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество»Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество»Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Депутат городской думы Находки предстанет перед судом за то, что купил землю, но умолчал об одно маленькой детали - на участках стоят восемь строений. Как итог - уделы у администрации Ливадии народный избранник купил на порядок ниже реальной стоимости.

Свой план депутат вынашивал и претворял в жизнь с 2017 по 2018 годы. Чиновников администрации слуга народа обманул больше чем на шесть миллионов рублей - именно во столько оценен ущерб. Это разница между выкупной и кадастровой стоимостью земельных участков.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Участки, как отметили в ведомстве, вернули в собственность администрации Ливадии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чудом увернулась: ДТП с пассажирским автобусом парализовало движение в пригороде Владивостока
«На вашу езду еще и ветер влияет?»: утренний Владивосток сковывают пробки
За землю и двор: приморский депутат-обманщик купил участоки в курортном поселке и «погорел»
«Собачья история» на Сочинской получила продолжение: в дело вступает полиция Владивостока
Погода во Владивостоке на 29 января 2020 года: ветер и желтый код опасности
«Опять пробки»: вечерний Владивосток стоит в заторах
Трамваи, подаренные Москвой, готовят к выходу на маршрут во Владивостоке
К нам приехал ревизор: Юрий Трутнев проверит во Владивостоке «Хаятты» и обсудит дальневосточную ипотеку
Рыбаки расстроятся: лед в заливах Владивостока будет уносить в открытое море
Пункты пропуска на границе Китая и Приморья закрыты после вспышки коронавируса
Утро начинается не с кофе: пожарные вытащили мужчину из горящей квартиры в Находке
Желтый код опасности: штормовой ветер и минус 35 придут в Приморье
Тест-системы для обнаружения больных коронавирусом завезли в Приморье
Хороший мальчик: служебный пес Ореон помог найти бутылку с героином в Приморье
Вот это доброе утро: во Владивостоке 4-балльные пробки
Познакомились через соцсети: приморец пытался изнасиловать знакомую у себя дома
Сотрудница банка во Владивостоке подделывала подписи клиентов и выручила 17 миллионов рублей