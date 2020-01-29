«На вашу езду еще и ветер влияет?»: утренний Владивосток сковывают пробки
Утренний Владивосток традиционно медленно, но верно становится заложником пробок. Ситуации на дорогах сервис 2gis ставит пять баллов, вполне вероятно, что обстановка ухудшится.
Основные заторы в Первомайском, Первореченском и Ленинскиос районах. Стоят улицы Светланская, Мордовцева, Прапорщика Комарова, Октябрьская, Пушкинская, Всеволода Сибирцева, Суханова, Гоголя, Луговая, Фадеева, Калинина, Фастовская, Бестужева, Союзная, Постышева, Русская, Кирова, Баляева.
Пробками скованы проспекты Океанский, Красного Знамени, Народный, 100-летия Владивостока. Традиционный затор отмечается на Некрасовском путепроводе.
ИСТОЧНИК KP.RU