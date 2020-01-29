2020-01-29T02:02:31+03:00
Общество

«На вашу езду еще и ветер влияет?»: утренний Владивосток сковывают пробки

Дорожная ситуация пока оценивается в пять баллов
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Основные заторы в Первомайском, Первореченском и Ленинскиос районах. Фото: сервис 2gisОсновные заторы в Первомайском, Первореченском и Ленинскиос районах. Фото: сервис 2gis
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Утренний Владивосток традиционно медленно, но верно становится заложником пробок. Ситуации на дорогах сервис 2gis ставит пять баллов, вполне вероятно, что обстановка ухудшится.

Основные заторы в Первомайском, Первореченском и Ленинскиос районах. Стоят улицы Светланская, Мордовцева, Прапорщика Комарова, Октябрьская, Пушкинская, Всеволода Сибирцева, Суханова, Гоголя, Луговая, Фадеева, Калинина, Фастовская, Бестужева, Союзная, Постышева, Русская, Кирова, Баляева.

Пробками скованы проспекты Океанский, Красного Знамени, Народный, 100-летия Владивостока. Традиционный затор отмечается на Некрасовском путепроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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