2020-01-29T02:57:20+03:00
Происшествия

Чудом увернулась: ДТП с пассажирским автобусом парализовало движение в пригороде Владивостока

Пробка в город начинается с Седанки [видео]
Милана СОКОЛ
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Авария стала причиной пробки в направлении города. Фото: print screen видеоАвария стала причиной пробки в направлении города. Фото: print screen видео
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Авария с участием пассажирского автобуса и нескольких авто практически парализовала движение в пригороде Владивостока. Транспортные средства заняли две полосы в районе «Академгородка», поэтому в считанные минуты образовался внушительный затор. На данный момент пробка в город начинается с Седанки.

Участниками столкновения на улице Маковского стали джип, седан и рейсовый автобус. По словам очевидцев, джип ехал с приличной скоростью.

– Я двигалась в крайне левой полосе, передо мной ехал Nissan Juke. Автобус двигался по средней. Джип ехал довольно быстро. Водитель Land Cruiser, по всей вероятности, решил обрулить всех справа, но не справился с управлением и врезался в автобус, задев другую машину. Едущая передо мной машина резко затормозила, мне удалось буквально в нескольких сантиметрах разъехаться с ней и джипом, – рассказала «Комсомолке» девушка, ставшая очевидцем.

ДТП спровоцировало транспортный коллапс в пригороде Владивостока.Видео: dpskontrol125rus! другой источник

Во всех подробностях происшествия еще предстоит разобраться полицейским, которые работают на месте. Транспортные средства уже сдвинули ближе к обочине, на аварийный участок приехал эвакуатор. Пробка при движении в сторону Зари начинается с Седанки, поэтому водителям стоит заранее обдумать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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