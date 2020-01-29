2020-01-29T06:01:14+03:00
Общество

80 классов в школах Приморья закрыли на карантин

Чрезвычайные меры приняты из-за массовых вспышек гриппа и ОРВИ
Милана СОКОЛ
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Карантин введен из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИКарантин введен из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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80 классов в приморских школах пришлось закрыть на карантин из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом во Владивостоке оказалось сразу 37 школ, в которых пришлось вводить временные ограничения для посещения занятий учениками в 13 классах. Специалисты связывают всплеск заболеваемости с возвращением детей к учебному процессу после каникул.

По сообщению пресс-службы правительства Приморского края, в дальневосточной столице на карантин закрыты классы в следующих школах: №9, 16, 26, 28, 60, 63, 67, 68, 69, 70, 73, 82, а также гимназия №2.

– Массовые вспышки гриппа и ОРВИ – характерное явление для января каждого года. Происходящее связывают с тем, что ребята возвращаются с зимних каникул. Многие проводят праздничное время преимущественно дома, мало бывают на улице, кто-то уезжает семьей в жаркие страны. Как следствие, требуется время для акклиматизации. В этот период ребенок легко может подхватить простудное заболевание, – уточнили специалисты министерства здравоохранения Приморья.

Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ на еженедельном контроле специалистов. Врачи советуют при первых симптомах простудных заболеваний не откладывать лечение и обратиться в медицинскую организацию. Стоит отметить, что жители Приморья, крайне обеспокоены ситуацией с распространением опасного заболевания в соседнем Китае. На данный момент официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в регионе нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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