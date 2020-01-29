2020-01-29T05:34:25+03:00
Происшествия

Житель Приморья пытался заживо сжечь свою пассию

Пиромана, издевавшегося над жертвой час, отпустили под подписку о невыезде, возбудив уголовное дело
Милана СОКОЛ
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Мужчина пытался сжечь 31-летнюю жительницу ПриморьяМужчина пытался сжечь 31-летнюю жительницу ПриморьяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Бытовой конфликт между сожителями в Уссурийске перерос в настоящую драму, в которой сейчас разбираются полицейские. Как удалось выяснить «Комсомолке», 32-летний мужчина сначала избил свою пассию, а потом и вовсе попытался сжечь, облив керосином. К счастью, коварный план ему не удалось довести до конца. Поджигателя удалось найти, по факту жестоко инцидента уже возбуждено уголовное дело.

Семейная разборка в Уссурийске, которая произошла на улице Строительная, получила общественный резонанс в связи с жестокостью ее зачинщика. 31-летняя пострадавшая, рассказала, что сожитель сначала ее избил деревянной скалкой, а после пытался поджечь. Разъяренному мужчине показалось мало ударов, нанесенных по голове и телу жертвы, поэтому он облил ее керосином, поджог, но пламя погасло. Жительница Приморья уверяет, что истязательства продолжались больше часа, при этом нападавший угрожал своей жертве и ее родственникам убийством. Когда изверг скрылся, женщина вызвала скорую помощь и полицию.

Задержать агрессивного беглеца удалось вовремя оперативно-разыскных мероприятий. Как оказалось, у работника котельной на предприятии «Уссурийский бальзам», уже имеется судимость. Подозреваемого в нападении доставили в полицейский участок, однако он отказался давать показания.

– На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащим поведении. Возбуждено уголовное дело, – прокомментировала специалист пресс-службы МВД России по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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