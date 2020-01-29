Два приморца покатались на чужом авто и получили за это тюремные сроки

29 Янв. 2020 2020-01-29T06:12:36+03:00

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Два приморца украли чужой автомобиль, чтобы покататься. Вдоволь наездившись, оставили машину около одного из домов во Владивостоке. Городской суд уже определил им строгое наказание, сообщает УМВД по Приморскому краю.

Краевых жителей признали виновными по 166 уголовной статье - неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Машина стояла на придомовой территории. Злоумышленники проникли в салон и, запустив двигатель, дали газу. Позже оставили авто на улице Харьковской. Оба фигуранта ранее уже были судимы, поэтому после того, как их причастность к угону была доказана, им дали реальные тюремные сроки.

- На основании исследованных материалов уголовного дела суд назначил наказание одному из обвиняемых за содеянное 4 года лишения свободы (с учетом частичного присоединения ранее назначенного наказания) с отбыванием наказания в колонии общего режима, второму (с учетом рецидива) - 2 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU