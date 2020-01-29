2020-01-29T07:33:01+03:00
Общество

Vladivostok Boat Show 2020: новые модели и проверенная классика!

Гостей ждет несколько интересных премьер, которые впервые покажут широкой публике.
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Организаторы 12-ой Международной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show Xll сообщают, что подготовка к традиционному событию уже началась. В этом году мероприятие пройдет с 22 по 24 мая. Участниками по традиции станут компании со всего Дальнего Востока, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а так же стран Азиатско-Тихоокеанского Региона.

Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

В 2020 году в программу Vladivostok Boat Show будут включены демонстрация, тест-драйвы и продажа водомоторной техники, а также яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные события.

Катера и яхты до 70 футов от российских и зарубежных верфей. В этом году на выставке будут представлены новые модели и проверенная классика.

Мероприятие традиционно станет большим праздником, который каждый год собирает целые семьи! Каждый найдет себе занятие по интересам!

По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму.

Vladivostok Boat Show–это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2019 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5 000 человек.

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