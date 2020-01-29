ВОЗ дала оценку действиям Китая по борьбе с коронавирусом
28 января в Пекине состоялась встреча министра иностранных дел Китая Ван И и главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса.
По словам Тедроса, после вспышки уханьского коронавируса нового типа Китай за рекордно короткое время выявил патоген и сообщил в ВОЗ и другие страны информацию о геноме нового вируса.
Председатель КНР Си Цзиньпин и правительство Китая прилагает меры для предотвращения пневмонии коронавируса нового типа. Китай проявил поразительную волю и готовность сдержать распространение заболевания. ВОЗ намерена укрепить сотрудничество с китайской стороной и готова предоставить всю необходимую помощь.
Глава МИД КНР Ван И, в свою очередь, сказал, что ВОЗ оценила меры Китая по борьбе с эпидемией. Визит главы ВОЗ в Китай демонстрирует поддержку действиям Китая со стороны международного сообщества и стимулирует дальнейшее сотрудничество Китая и ВОЗ.
Ван И также заявил, что китайское правительство способно победить новый вирус. По его словам, Китай готов на основе открытости и прозрачности укрепить сотрудничество с международным сообществом, в частности, с ВОЗ.
ИСТОЧНИК KP.RU