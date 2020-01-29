2020-01-29T10:31:07+03:00
Общество

ВОЗ дала оценку действиям Китая по борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения встретился с министром иностранных дел Китая и обсудил меры борьбы Китая с коронавирусом
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Министр иностранных дел Китая Ван И и глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото: francais.cgtn.com.Министр иностранных дел Китая Ван И и глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото: francais.cgtn.com.
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28 января в Пекине состоялась встреча министра иностранных дел Китая Ван И и главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По словам Тедроса, после вспышки уханьского коронавируса нового типа Китай за рекордно короткое время выявил патоген и сообщил в ВОЗ и другие страны информацию о геноме нового вируса.

Председатель КНР Си Цзиньпин и правительство Китая прилагает меры для предотвращения пневмонии коронавируса нового типа. Китай проявил поразительную волю и готовность сдержать распространение заболевания. ВОЗ намерена укрепить сотрудничество с китайской стороной и готова предоставить всю необходимую помощь.

Глава МИД КНР Ван И, в свою очередь, сказал, что ВОЗ оценила меры Китая по борьбе с эпидемией. Визит главы ВОЗ в Китай демонстрирует поддержку действиям Китая со стороны международного сообщества и стимулирует дальнейшее сотрудничество Китая и ВОЗ.

Ван И также заявил, что китайское правительство способно победить новый вирус. По его словам, Китай готов на основе открытости и прозрачности укрепить сотрудничество с международным сообществом, в частности, с ВОЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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