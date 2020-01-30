«Очень сильный»: синоптики предупреждают о порывистом ветре 30 января во Владивостоке
Погоду в Приморском крае определяет малоактивный атмосферный фронт. Отсюда местами в регионе пройдут осадки. Температура воздуха варьируется в пределах -9 -4 градусов. Ветер северный умеренный до сильного.
Подготовиться к холодному дню придется и жителям Владивостока. Здесь, по данным портала «Примпогода», переменная облачность, осадков не будет. Температуры воздуха колеблются в пределах -7 -9 градусов. Ветер северный очень сильный, во второй половине сильный.
Переменная облачность в четверг и в Уссурийске. По данным специалистов, здесь без осадков. Утром температуры воздуха опустятся до -20 градусов, а днем до -7 -9 градусов. Ветер северный, северо-западный, умеренный до сильного.
Облачно и без осадков сегодня в Находке. Температуры воздуха в пределах -1 -3 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного.
ИСТОЧНИК KP.RU