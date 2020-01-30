«Очень сильный»: синоптики предупреждают о порывистом ветре 30 января во Владивостоке

30 Янв. 2020 2020-01-30T00:48:20+03:00

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Погоду в Приморском крае определяет малоактивный атмосферный фронт. Отсюда местами в регионе пройдут осадки. Температура воздуха варьируется в пределах -9 -4 градусов. Ветер северный умеренный до сильного.

Подготовиться к холодному дню придется и жителям Владивостока. Здесь, по данным портала «Примпогода», переменная облачность, осадков не будет. Температуры воздуха колеблются в пределах -7 -9 градусов. Ветер северный очень сильный, во второй половине сильный.

Переменная облачность в четверг и в Уссурийске. По данным специалистов, здесь без осадков. Утром температуры воздуха опустятся до -20 градусов, а днем до -7 -9 градусов. Ветер северный, северо-западный, умеренный до сильного.

Облачно и без осадков сегодня в Находке. Температуры воздуха в пределах -1 -3 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного.

ИСТОЧНИК KP.RU