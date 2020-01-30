2020-01-30T02:40:50+03:00
Общество

Да у меня связи в ФСБ: выдумщики из Приморья отправятся под суд за покушение на крупное мошенничество

Мужчины напугали бизнесмена проверкой и предложили помощь
Кристина ГРИН
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Теперь оба рискуют оказаться за решеткой.Теперь оба рискуют оказаться за решеткой.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по занятному уголовному делу. На скамье подсудимых вскоре окажутся двое жителей Приморского края, которых следствие обвиняет в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

У каждого здесь была своя роль. Один из обвиняемых мельком узнал о том, что на бизнесмена написали заявление в полицию, потому что тот не погасил долг. Недолго думая, решил воспользоваться ситуацией и взял в сообщники приятеля. Он как раз когда-то работал в предприятии, перед которым тот был в долгу.

В итоге оба рассказали предпринимателю о том, что скоро будет проверка. Вместе с плохой новостью пришла и хорошая - мужчины поведали о своих связях в ФСБ и МВД, а также о возможности подкупа. Цена сделки – 1 миллион 700 тысяч рублей.

- В ходе проведенных сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю оперативно-розыскных мероприятий один из обвиняемых задержан при получении части денежных средств в размере 100 тысяч рублей, а также муляжа, имитирующего 1 млн 500 тысяч рублей, - отмечают в прокуратуре Приморского края. - Впоследствии был задержан и его сообщник.

Фигуранты признали свою вину в полном объеме. Вскоре Фрунзенский районный суд рассмотрит их уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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