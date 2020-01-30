Да у меня связи в ФСБ: выдумщики из Приморья отправятся под суд за покушение на крупное мошенничество
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по занятному уголовному делу. На скамье подсудимых вскоре окажутся двое жителей Приморского края, которых следствие обвиняет в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
У каждого здесь была своя роль. Один из обвиняемых мельком узнал о том, что на бизнесмена написали заявление в полицию, потому что тот не погасил долг. Недолго думая, решил воспользоваться ситуацией и взял в сообщники приятеля. Он как раз когда-то работал в предприятии, перед которым тот был в долгу.
В итоге оба рассказали предпринимателю о том, что скоро будет проверка. Вместе с плохой новостью пришла и хорошая - мужчины поведали о своих связях в ФСБ и МВД, а также о возможности подкупа. Цена сделки – 1 миллион 700 тысяч рублей.
- В ходе проведенных сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю оперативно-розыскных мероприятий один из обвиняемых задержан при получении части денежных средств в размере 100 тысяч рублей, а также муляжа, имитирующего 1 млн 500 тысяч рублей, - отмечают в прокуратуре Приморского края. - Впоследствии был задержан и его сообщник.
Фигуранты признали свою вину в полном объеме. Вскоре Фрунзенский районный суд рассмотрит их уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU