2020-01-30T03:27:53+03:00
Общество

В Приморье 72-летняя бабушка с коммерческой жилкой занималась подпольной торговлей спирта

В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении
Кристина ГРИН
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Теперь бабушке грозит штраф.Теперь бабушке грозит штраф.Фото: УМВД России по Приморскому краю
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Информация о том, что в Находке в нежилом помещении, которое расположено по улице Малиновского, ведется незаконная торговля, дошла до полиции. Оказалось, что промышляла темными делами 72-летняя женщина. Помещение, принадлежащее ей, когда-то было продуктовым магазином, теперь же там незаконно реализовалась спиртосодержащая продукция.

- Полицейские изъяли коробку со спиртом. Женщина, не имея лицензии на реализацию данного товара, умышленно из корыстных побуждений незаконно хранила 53 флакона этилового спирта по 100 миллилитров для последующей продажи, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Весь спирт, разумеется, изъяли и передали на ответственное хранение. Бабушке с коммерческой жилкой грозит штраф, потому что в ее отношении составили протокол об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Приморье 72-летняя бабушка с коммерческой жилкой занималась подпольной торговлей спирта
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