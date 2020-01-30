В Приморье 72-летняя бабушка с коммерческой жилкой занималась подпольной торговлей спирта

30 Янв. 2020 2020-01-30T03:27:53+03:00

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Информация о том, что в Находке в нежилом помещении, которое расположено по улице Малиновского, ведется незаконная торговля, дошла до полиции. Оказалось, что промышляла темными делами 72-летняя женщина. Помещение, принадлежащее ей, когда-то было продуктовым магазином, теперь же там незаконно реализовалась спиртосодержащая продукция.

- Полицейские изъяли коробку со спиртом. Женщина, не имея лицензии на реализацию данного товара, умышленно из корыстных побуждений незаконно хранила 53 флакона этилового спирта по 100 миллилитров для последующей продажи, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Весь спирт, разумеется, изъяли и передали на ответственное хранение. Бабушке с коммерческой жилкой грозит штраф, потому что в ее отношении составили протокол об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU