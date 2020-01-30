Битой и палками: мужчины и дама до смерти избили собутыльника после ссоры в Приморье

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:13:30+03:00

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот же день от рук банды пострадала еще и соседка

Изменить размер текста: A A

Случилось все феврале 2019 года. Компания мужчин и одна женщина распивали алкоголь в доме по улице Калининская в селе Хороль. Ничего не предвещало беды, пока во время застолья не вспыхнула ссора. Урегулировать конфликт не удалось. В результате двое селян и 32-летняя особа, схватив палки и биту, избили 30-летнего обидчика. Травмы оказались не совместимы с жизнью, и он скончался.

Вместе с тем, в тот же вечер женщина и 31-летний мужчина, участвовавший в побоях обидчика, решили ограбить соседей. Они пришли к ним в дом, применили насилие к хозяйке и вынудили отдать им 5 тысяч рулей.

- Расследование уголовного дела завершено. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), п.п. «а,в,г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU