2020-01-30T12:13:30+03:00
Общество

Битой и палками: мужчины и дама до смерти избили собутыльника после ссоры в Приморье

В этот же день от рук банды пострадала еще и соседка
Кристина ГРИН
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Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Случилось все феврале 2019 года. Компания мужчин и одна женщина распивали алкоголь в доме по улице Калининская в селе Хороль. Ничего не предвещало беды, пока во время застолья не вспыхнула ссора. Урегулировать конфликт не удалось. В результате двое селян и 32-летняя особа, схватив палки и биту, избили 30-летнего обидчика. Травмы оказались не совместимы с жизнью, и он скончался.

Вместе с тем, в тот же вечер женщина и 31-летний мужчина, участвовавший в побоях обидчика, решили ограбить соседей. Они пришли к ним в дом, применили насилие к хозяйке и вынудили отдать им 5 тысяч рулей.

- Расследование уголовного дела завершено. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), п.п. «а,в,г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Битой и палками: мужчины и дама до смерти избили собутыльника после ссоры в Приморье
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