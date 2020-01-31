2020-01-31T02:20:08+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода по Владивостоке 31 января 2020 года

На большей части региона без осадков
Кристина ГРИН
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Дальневосточную столицу не покидает сильный северный ветер.Дальневосточную столицу не покидает сильный северный ветер.Фото: Наталья ВЫХОДЦЕВА
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Погода в Приморском крае находится во власти повышенного атмосферного давления. Отсюда в регионе небольшая облачность.Температура воздуха в пределах -12 -2 градусов. Ветер северный умеренный, на побережье сильный. Без осадков.

Небольшая облачность прогнозируется и во Владивостоке. По данным портала Примпогода, в дальневосточной столице без осадков. дневные температуры воздуха варьируются от -6 до -8 градусов. Ветер северный сильный.

В Уссурийске также без осадков. В пятницу в городе небольшая облачность. Утром -22 -24 градуса, днем -6 -8 градусов. Ветер северный умеренный, утром слабый.

Сильный порывистый северный ветер ожидается и в Находке. Здесь переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в пределах -1-3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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