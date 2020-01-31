Синоптики рассказали, какой будет погода по Владивостоке 31 января 2020 года
Погода в Приморском крае находится во власти повышенного атмосферного давления. Отсюда в регионе небольшая облачность.Температура воздуха в пределах -12 -2 градусов. Ветер северный умеренный, на побережье сильный. Без осадков.
Небольшая облачность прогнозируется и во Владивостоке. По данным портала Примпогода, в дальневосточной столице без осадков. дневные температуры воздуха варьируются от -6 до -8 градусов. Ветер северный сильный.
В Уссурийске также без осадков. В пятницу в городе небольшая облачность. Утром -22 -24 градуса, днем -6 -8 градусов. Ветер северный умеренный, утром слабый.
Сильный порывистый северный ветер ожидается и в Находке. Здесь переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в пределах -1-3 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU