2020-01-31T01:27:44+03:00
Общество

У одного шрам на лбу, у второго на бляшке ремня рисунок яблока: в Приморье пытаются установить личности двух погибших мужчин

Один из них умер несколько лет назад, другой – в прошлом году
Кристина ГРИН
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Волонтеры просят о помощи в установлении личности двух мужчин. Фото: Примпоиск.Волонтеры просят о помощи в установлении личности двух мужчин. Фото: Примпоиск.
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8 августа 2018 года в лесу в районе перевала «Боцовский» села Золотая долина найдены кости мужчины.

Приметы: возраст от 30 до 60 лет, на верхней челюсти с правой стороны имеется коронка из желтого металла.

Был одет: джинсы темно синего цвета, ремень из кожзаменителя черного цвета с бляшкой и рисунком в виде яблока.

Давность смерти с 2014 по 2015 год.

12 сентября 2019 года в реке Партизанская рядом с селом Екатериновка найден труп другого мужчины с гнилостными изменениями.

Приметы: на вид 35-50 лет, волосы светлые короткие с сединой, рост 173-176 сантиметров, атлетического телосложения.

Особые приметы: шрам слева не лбы не операционный.

Был одет: трусы мужские синего цвета, спереди в белый квадрат.

Давность смерти – конец августа-начало сентября 2019 года.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о неопознанных мужчинах, просим позвонить по телефонам:

8 (42365) 21-2-02, 20-6-32, 24-1-02, 89146582859 - МОМВД России «Партизанский»

8 914 721 22 32– волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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