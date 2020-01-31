У одного шрам на лбу, у второго на бляшке ремня рисунок яблока: в Приморье пытаются установить личности двух погибших мужчин
8 августа 2018 года в лесу в районе перевала «Боцовский» села Золотая долина найдены кости мужчины.
Приметы: возраст от 30 до 60 лет, на верхней челюсти с правой стороны имеется коронка из желтого металла.
Был одет: джинсы темно синего цвета, ремень из кожзаменителя черного цвета с бляшкой и рисунком в виде яблока.
Давность смерти с 2014 по 2015 год.
12 сентября 2019 года в реке Партизанская рядом с селом Екатериновка найден труп другого мужчины с гнилостными изменениями.
Приметы: на вид 35-50 лет, волосы светлые короткие с сединой, рост 173-176 сантиметров, атлетического телосложения.
Особые приметы: шрам слева не лбы не операционный.
Был одет: трусы мужские синего цвета, спереди в белый квадрат.
Давность смерти – конец августа-начало сентября 2019 года.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о неопознанных мужчинах, просим позвонить по телефонам:
8 (42365) 21-2-02, 20-6-32, 24-1-02, 89146582859 - МОМВД России «Партизанский»
8 914 721 22 32– волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
ИСТОЧНИК KP.RU