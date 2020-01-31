2020-01-31T02:01:27+03:00
Общество

«Страсть» к 228 привела жительницу Приморья до скамьи подсудимых

Наркоторговке грозит до 8 лет лишения свободы
Кристина ГРИН
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Женщина продала наркотики человеку, который сотрудничал с полицией.Женщина продала наркотики человеку, который сотрудничал с полицией.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Ленинская районная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении жительницы Владивостока. Следствие обвинило ее в незаконном сбыте наркотических средств.

По версии правоохранителей, случилось все в августе прошлого года. Дальневосточница, которая ранее уже была судима за оборот наркотиков и за имущественные виды преступлений, решила снова обогатиться за счет запрещенных веществ. Она договорила о встрече с покупателем, только вот о том, что этот человек сотрудничает с полицией в рамках операции «Проверочная покупка» женщина не знала.

Как отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края, в итоге она продала покупателю синтетику за 1,5 тысячи рублей и снова стала фигурантом уголовного дела.

Женщина уже во всем призналась и ожидает приговор Ленинского районного суда. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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