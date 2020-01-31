Культурно-оздоровительный центр «Шепалово» АО «Восточный Порт» стал победителем конкурса «Лидеры туриндустрии Находки»

31 Янв. 2020 2020-01-31T04:43:00+03:00

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Культурно-оздоровительный центр (КОЦ) «Шепалово» стал лауреатом городского конкурса «Лидеры туриндустрии Находки». По итогам прошлого года структурное подразделение АО «Восточный Порт» – лидер в номинации «Лучшее коллективное средство размещения НГО», а в номинации «За вклад в развитие туризма в НГО» заняло почётное второе место. В конце сентября 2019 года начальник КОЦ Людмила Пушкарёва, менеджер Ирина Озерова и начальник техучастка Александр Бегишев были отмечены администрацией города и краевым Заксобранием за вклад в развитие туристской отрасли на территории Находкинского городского округа.

Признание заслуг коллектива культурно-оздоровительного центра «Шепалово» во многом закономерно. Только за время летних каникул здесь смогли отдохнуть и набраться сил более 1200 детей. Программы детских смен в лагере составлялись профессиональными педагогами и включали элементы оздоровления, обучения и воспитания. Каждая смена имела свою тематическую направленность и была уникальна.

В 2019-м лагерь принял участие в программе «Крылья надежды», разработанной для детей, находящихся на реабилитации. В рамках программы в «Шепалово» отдохнули десятки таких ребят. «Фишкой» минувшего сезона в лагере стала система альтернативного питания детей – меню завтраков и ужинов составлялись работниками пищеблока, исходя из предпочтений отдыхающих. Система питания «как в самолёте» вызвала широкий отклик – специалистов «Шепалово» даже приглашали в другие приморские лагеря поделиться опытом.

– Очень приятно признание работы всего нашего коллектива. Тем более, что в конце прошлого года лагерь впервые принял ребят от 6 до 16 лет на зимнюю смену, – отметил специалист по организации детского отдыха КОЦ «Шепалово» Александр Габьев. – Новогодние каникулы у нас активно и с пользой провели дети работников «Восточного Порта», а также ребята из городов и районов Приморья. Наши педагоги подготовили для них насыщенную творческую программу с зимней спецификой и программу дополнительного образования. Например, работали кружок робототехники, мастерская Деда Мороза и кулинарные мастер-классы. Благодаря слаженной работе педагогического коллектива, первая зимняя смена в «Шепалово» прошла на высоком уровне. Считаю, со своей задачей мы справились, и в дальнейшем намерены развивать опыт проведения зимних смен.

– Хочу поблагодарить администрацию Находки за высокую оценку нашей сезонной работы, – поддержала коллегу начальник КОЦ «Шепалово» Людмила Пушкарёва. – Спасибо ребятам и их родителям за слова благодарности в социальных сетях после завершения зимней смены «Праздник к нам приходит». С наступившего года мы планируем заявить себя на рынке туристических услуг региона – как культурно-оздоровительный центр круглогодичного действия.