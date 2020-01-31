2020-01-31T04:00:51+03:00
Общество

Вместо парка во Владивостоке в районе Третьей рабочей будет сквер

Мэрия города судится с компанией «Витязь – РА» за землю
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке благоустроят сквер. Фото: администрация ВладивостокаВо Владивостоке благоустроят сквер. Фото: администрация Владивостока
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Администрация Владивостока судится с компанией «Витязь – РА» за землю в районе кольца Третьей Рабочей. Мэрия собиралась благоустроить сквер на участке с кадастровым номером 25:28:010031:45, расположенном в районе улицы Тобольской, 10, но территория по какой-то причине оказалась уже не в муниципальной собственности, сообщает пресс-служба ведомства. На днях Ленинский районный суд подтвердил, что ООО «Витязь – РА» незаконно оформил на себя землю и собирался построить там парк.

По инициативе мэра Олега Гуменюка администрация направила обращение в прокуратуру. Провели проверку и выяснили, что запись о праве на объект внесена в Единый государственный реестр недвижимости незаконно. Это, по словам представителей администрации, и послужило основанием оспорить право собственности на объект в суде.

Мэрия собиралась благоустроить сквер, но узнала, что муниципальная земля находится в собственности компании

Мэрия собиралась благоустроить сквер, но узнала, что муниципальная земля находится в собственности компании

29 января 2020 года судом вынесено решение об удовлетворении требований прокурора в полном объеме. Судебное решение пока не вступило в законную силу.

Участок с кадастровым номером 25:28:010031:45 располагается в районе улицы Тобольской, 10

Участок с кадастровым номером 25:28:010031:45 располагается в районе улицы Тобольской, 10

ИСТОЧНИК KP.RU

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