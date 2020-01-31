Вместо парка во Владивостоке в районе Третьей рабочей будет сквер

31 Янв. 2020 2020-01-31T04:00:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Владивостока судится с компанией «Витязь – РА» за землю в районе кольца Третьей Рабочей. Мэрия собиралась благоустроить сквер на участке с кадастровым номером 25:28:010031:45, расположенном в районе улицы Тобольской, 10, но территория по какой-то причине оказалась уже не в муниципальной собственности, сообщает пресс-служба ведомства. На днях Ленинский районный суд подтвердил, что ООО «Витязь – РА» незаконно оформил на себя землю и собирался построить там парк.

По инициативе мэра Олега Гуменюка администрация направила обращение в прокуратуру. Провели проверку и выяснили, что запись о праве на объект внесена в Единый государственный реестр недвижимости незаконно. Это, по словам представителей администрации, и послужило основанием оспорить право собственности на объект в суде.

Мэрия собиралась благоустроить сквер, но узнала, что муниципальная земля находится в собственности компании

29 января 2020 года судом вынесено решение об удовлетворении требований прокурора в полном объеме. Судебное решение пока не вступило в законную силу.

Участок с кадастровым номером 25:28:010031:45 располагается в районе улицы Тобольской, 10

ИСТОЧНИК KP.RU