Приморца не пустили в Японию из-за долга
Приморцу не дали уехать в Японию с долгом. 33-летний мужчина не вернул своему знакомому 75 тысяч рублей. Ему запретили покидать Россию, сообщает пресс-служба УФССП по Приморскому краю.
Должник в стране восходящего солнца хотел устроиться на работу, но понял, что просто-напросто не может выехать за границу – судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении. Документ подействовал внушительно – долг мужчина тут же погасил.
- Запланировав выезд в Японию по вопросам трудоустройства, приморец осознал, что не сможет покинуть пределы страны ввиду действующего запрета. Рискуя сорвать поездку, он в кратчайшие сроки исполнил обязательства перед взыскателем, - поделились представители ведомства.
Также госслужащие призвали граждан, планирующих поездки, проверять себя на наличие или отсутствие долгов. Сделать это можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».
ИСТОЧНИК KP.RU