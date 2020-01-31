2020-01-31T04:32:33+03:00
Общество

Приморца не пустили в Японию из-за долга

Мужчина, не отдав 75 тысяч рублей знакомому, собрался за границу
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Приморец задолжал знакомому 75 тысяч рублейПриморец задолжал знакомому 75 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Приморцу не дали уехать в Японию с долгом. 33-летний мужчина не вернул своему знакомому 75 тысяч рублей. Ему запретили покидать Россию, сообщает пресс-служба УФССП по Приморскому краю.

Должник в стране восходящего солнца хотел устроиться на работу, но понял, что просто-напросто не может выехать за границу – судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении. Документ подействовал внушительно – долг мужчина тут же погасил.

- Запланировав выезд в Японию по вопросам трудоустройства, приморец осознал, что не сможет покинуть пределы страны ввиду действующего запрета. Рискуя сорвать поездку, он в кратчайшие сроки исполнил обязательства перед взыскателем, - поделились представители ведомства.

Также госслужащие призвали граждан, планирующих поездки, проверять себя на наличие или отсутствие долгов. Сделать это можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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