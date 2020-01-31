Пожарные спасли четырех человек из отрезанных дымом квартир в Приморье

31 Янв. 2020 2020-01-31T04:43:57+03:00

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Пожар произошел в ночь на 30 января. На седьмом этаже многоэтажки в Лесозаводске загорелся бытовой мусор. На помощь людям, оказавшихся в отрезанных дымом квартирах, выехали шестеро спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны города в 03.58 минут. Уже спустя 5 минут огнеборцы приехали на место и приступили к тушению. Сильное задымление было на лестничном марше.

- В 04.07 минут возгорание уже было полностью ликвидировано. Общая площадь распространения огня составила 2 квадратных метра. С огнём боролись 6 человек личного состава и 3 единицы техники, - поделились представители ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU