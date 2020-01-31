Приключения электроника: приморец прославился, скручивая работающую камеру видеонаблюдения

31 Янв. 2020 2020-01-31T05:12:23+03:00

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Необычный случай в Ленинском районе Владивостока обсуждают пользователи социальных сетей. По словам жителей дома №8 на улице Нейбута, в одном из подъездов оказалась украдена камера видеонаблюдения. При этом злоумышленник, снявший ее, даже не потрудился прикрыть объектив, сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на инстаграм-паблик dps_vl. Естественно, что слава обрела героя довольно быстро, стоило видео попасть в сеть.

Камера, установленная в подъезде на Нейбута, 8, исчезла после визита незнакомца. Молодой человек, довольно прилично одетый, попал в дом, миновав консьержку. Вооружившись отверткой, парень приступил к воплощению коварного плана. Проявляя азы паркура, злоумышленнику удалось снять видеокамеру, которую к слову, записывала в этот момент все его действия. Естественно, что недальновидность похитителя вызвала бурную реакцию в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/757898" frameborder="0"></iframe> Пропажа видеокамеры в подъезде в многоэтажке Владивостока.Видео: dps_vl

– Как можно додуматься снять камеру, глядя в саму камеру? –, недоумевают жители Приморья.

По словам местных жителей, парень явно не из их дома. Новый жилой комплекс оборудован системой видеонаблюдения, снаружи и внутри. Украденная камера была установлена недавно, специалисты еще не установили в настройках дату и не успели ее подключить к монитору консьержки. Соответственно парень спокойно вышел из подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU