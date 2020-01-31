2020-01-31T05:31:22+03:00
Общество

Ущерб свыше миллиона рублей: депутата из Приморья осудили на пять лет за мошенничество

Суд признал, что фигурант сфальсифицировал важные документы
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Депутата признали виновным в четырех преступленияхДепутата признали виновным в четырех преступленияхФото: Иван МАКЕЕВ
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Депутат городской Думы Большого Камня, чтобы купить по заниженной цене четыре земельных участка, сфальсифицировал документы. Суд признал его виновным в мошенничестве и назначил 5 лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

В ложных документах говорилось о том, что на территории, расположенной рядом с бухтой «Вальтон», уже есть недвижимость. Сведения он предоставил в городскую администрацию, из-за чего фигуранту удалось купить землю по льготной цене. Ущерб муниципалитету был оценен - свыше 1,1 миллиона рублей. Подсудимый добровольно возместил указанную сумму.

- Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 5 лет лишения свободы, со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил, - прокомментировали представители правоохранительных органов.

Ранее суд, удовлетворив иск прокурора, признал недействительными договоры купли-продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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