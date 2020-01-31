Приморцы съели около 4 тонн корюшки за две недели

31 Янв. 2020 2020-01-31T05:41:47+03:00

Статистика говорит, что это в два раза больше, чем в прошлом году

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Гастрономический фестиваль корюшки стартовал в Приморском крае 16 января и завершился 26 января. В течение 10 дней ароматную зимнюю рыбку можно было отведать в избранных ресторанах края по специальной цене. Фестиваль приняли с большим интересом как местные жители, так и туристы. Всего за время мероприятия было съедено около четырех тонн корюшки.

В этом году в фестивале приняли участие более 20 ресторанов: ресторан дальневосточной кухни Port Cafe, фермерский ресторан Ogonёk, сеть ресторанов Tokyo (рестораны Владивостока, Артема, Находки и Уссурийска), паб Billy's Pub, паб Cat&Clover, ресторан авторской кухни Gastroli Grill, кафе “Ложки-Плошки”, кафе “Тетя Соня”, ресторан “Миллионка”, паб Brugge Pub, бар Black Rabbit, паб Hunter Pub, бар "Аляска", ресторан “Пхали-Хинкали”, итальянский ресторан PastaMORE, бар Holy Grapes, гастробар Gusto, кафе Midia.

Именно в этих заведениях можно было отведать традиционную жареху по специальной фестивальной цене (100 грамм - 100 рублей). Для тех, кто хотел поэкспериментировать и попробовать что-то необычное, в каждом ресторане предлагали несколько дополнительных блюд из корюшки. Здесь фантазиям шеф-поваров не было предела: супы и салаты, рыба в темпуре, копченая и маринованная рыбка, и даже бутерброды и бургеры.

Некоторые фестивальные блюда так полюбились гостям, что рестораны решили оставить их в качестве сезонного предложения.

- Жареная рыба пользовалась большим спросом,посетители часто заказывали “жареху” на вынос. Еще гостей покорила наша корюшка с томатной сальсой и перцем халапеньо. Блюдо так всем понравилась, что мы решили оставить его в нашем зимнем меню, - рассказал шеф -повар ресторана “Миллионка” Антон Тихий.

Всего за время фестиваля гости съели около 4х тонн корюшки, эта цифра в два раза превысила прошлогоднюю отметку. Полтонны пришлось на рестораны Tokyo, которые обеспечили проведение гастрономического события не только во Владивостоке, но и в городах Приморского края: Артеме, Уссурийске и Находке.

- Участие в гастрономических фестивалях - прекрасная возможность для гостей и жителей города попробовать локальные продукты по фестивальной привлекательной цене. А для ресторанов и шеф-поваров - это возможность экспериментировать и творить. В этом году был интересный опыт у многих рестораторов по приготовлению фестивальных блюд на доставку и вынос, ранее фестивали редко выходили за пределы залов ресторанов. Если говорить про предпочтения гостей из представленных в меню блюд, топ продаж, конечно, классическая жареная корюшка, которую заказывали иногда по 10-15 порций в на один стол, - подчеркнул бренд-шеф Tokyo Сергей Тоцкий.

Организаторы события команда Pacific Russia Food отмечают, что в следующем году фестиваль планируется провести традиционно в середине января. Возможно, концепция мероприятия немного изменится и к корюшке добавится еще одна зимняя рыба Дальнего Востока - навага.

ИСТОЧНИК KP.RU