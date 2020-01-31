2020-01-31T06:54:21+03:00
Происшествия

Приморец забил топором двоих людей, бывшего любовника жены и случайного свидетеля

В крае завершили расследование двойного убийства
Ангелина КРОВИНА
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В Приморье совершено двойное убийствоВ Приморье совершено двойное убийствоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за ревности уссуриец вломился в дом бывшего любовника жены с топором. Зарубил двоих: самого соперника и случайного свидетеля преступления. Обвинение предъявлено 54-летнему мужчине.

По версии следствия, преступление произошло ночью 16 июля прошлого года, когда подозреваемый ворвался на территорию частного дома на улице Казанской. Перед этим его бывшая супруга рассказала, что будучи еще в браке вступала в интимные отношения с их общим знакомым.

- Злоумышленник подошел к сидевшему у входа на веранду мужчине и нанес ему не менее 3 ударов топором в область головы. Испугавшись разоблачения, этим же топором он нанес не менее 5 ударов по голове и телу случайно оказавшемуся в доме потерпевшего свидетелю, - сообщили в прокуратуре Приморского края.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направили в суд. Преступление относится к п.п. «а,к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

ИСТОЧНИК KP.RU

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