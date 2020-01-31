Смертельная авария с мотоциклистом в Приморье: водитель погиб, пассажирка госпитализирована

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:49:22+03:00

Госавтоинспекторы установили, что байкер не справился с управлением

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В Партизанске байкер не справился с управлением мотоцикла и врезался в дерево. Водитель, получив смертельные травмы, погиб на месте, а пассажир, 19-летняя девушка, была госпитализирована, сообщает краевая пресс-служба УМВД. Состояние выжившей пока что неизвестно.

Первая в этом году мотоавария произошла ночью по адресу: Кожевенная, 55. Водитель мотоцикла "Мотолайф" съехал на обочину и наехал на дерево. Известно, что оба участника были без защитных шлемов.

- По факту происшествия проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Собственника транспорта и личность погибшего устанавливают, - рассказали представители правоохранительных органов.

Напомним, что мотосезон в Приморье на данный момент считается закрытым.

ИСТОЧНИК KP.RU