Смертельная авария с мотоциклистом в Приморье: водитель погиб, пассажирка госпитализирована
В Партизанске байкер не справился с управлением мотоцикла и врезался в дерево. Водитель, получив смертельные травмы, погиб на месте, а пассажир, 19-летняя девушка, была госпитализирована, сообщает краевая пресс-служба УМВД. Состояние выжившей пока что неизвестно.
Первая в этом году мотоавария произошла ночью по адресу: Кожевенная, 55. Водитель мотоцикла "Мотолайф" съехал на обочину и наехал на дерево. Известно, что оба участника были без защитных шлемов.
- По факту происшествия проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Собственника транспорта и личность погибшего устанавливают, - рассказали представители правоохранительных органов.
Напомним, что мотосезон в Приморье на данный момент считается закрытым.
ИСТОЧНИК KP.RU