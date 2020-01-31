2020-01-31T08:39:05+03:00
Общество

Приморские синоптики рассказали о погоде в выходные дни, 1-2 февраля

На воскресенье передают небольшой снег
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье выпадут небольшие осадки в воскресеньеВ Приморье выпадут небольшие осадки в воскресеньеФото: Алексей САМУСЬКОВ
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Приморские синоптики выпустили предварительный прогноз погоды на выходные дни, 1-2 февраля. По словам экспертов, синоптическая ситуация в крае ожидается разной. В субботу осадков не предвидится, а в воскресенье местами выпадет небольшой снег, сообщат портал «Примпогода».

Погода в крае в первый выходной день будет несколько холоднее, чем в пятницу, из-за поступающей воздушной массы. Максимальные температуры составят от -2 градусов на юге территории и до -14 градусов на севере. Второго числа атмосферное давление будет падать, прибавится облачности. Минимальные температуры повысятся, а максимальные существенно не изменятся.

В выходные дни во Владивостоке осадков не ожидается, будет дуть сильный северный ветер. Температурный фон днем будет колебаться в среднем от -4 до -7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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