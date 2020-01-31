2020-01-31T09:26:45+03:00
Общество

Жители попросили ограничить парковку: новые дорожные знаки появятся во Владивостоке

Специализированные службы установят запрещающие таблички
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке установят новые дорожные знакиВо Владивостоке установят новые дорожные знакиФото: Милана СОКОЛ
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Новые дорожные знаки установят в районе домов № 21 и 23 на улице Нерчинской во Владивостоке. Горожане пожаловались на стоящий вдоль дороги транспорт. Специалисты установят на территории запрещающие парковаться таблички, сообщает мэрия.

В ближайшее время дорожники поставят знаки «Остановка запрещена», «Фотовидеофиксация» и «Работает эвакуатор» на участке напротив подпорной стены в районе дома № 21, на подъезде к этому дому и дому № 23.

- К нам обратились жители этих домов. Мы сделали мониторинг дорожной ситуации и решили поставить запрещающие знаки, - рассказали в управлении дорог и благоустройства мэрии Владивостока.

В отделе организации дорожного движения администрации города также добавили, что парковка мешает и водителям. Запаркованные авто сужают дорогу, из-за чего двум встречным автомобилям сложно разъехаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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