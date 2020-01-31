Во Владивостоке ходили неисправные автобусы

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:48:32+03:00

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Госавтоинспекторы проверяют работу транспортных компаний в Приморье. Спрашивают документы у водителей прямо во время поездок, осматривают перед выходом на линию маршрутные автобусы. На сегодняшний день, 31 января, правоохранители уже говорят о самом распространенном нарушении – выпуск машин с неисправностями, сообщает УМВД по Приморскому краю.

Помимо запрещенного к эксплуатации транспорта, специалисты выявили у таксомоторных компаний множество других нарушений: отсутствие техосмотра, наличие путевых листов, документов о своевременном прохождении технического осмотра и предрейсового медицинского освидетельствования.

Водителей, по большей части, проверяли на наличие стажа работы с категорией «Д».

- С начала года на территории Владивостока к административной ответственности привлечены более 30 водителей автобусов, а также юридических и должностных лиц компаний, осуществляющих оказание услуг по перевозке людей, - рассказали представители ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU