2020-01-31T11:06:35+03:00
Общество

В Приморье ищут юношу в черных тапках

16-летний парень ушел из реабилитационного центра «Парус надежды»
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Юношу разыскивают по ориентировке "Примпоиска".Юношу разыскивают по ориентировке "Примпоиска".
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16-летний Леонид пропал во Владивостоке. В одних черных тапочках 31 января подросток вышел из СРНЦ «Парус надежды». До настоящего времени его местоположение неизвестно, парня разыскивают, сообщили добровольцы отряда «Примпоиск».

Леониду Булову на вид 16-17 лет, рост 170 сантиметров. Темные волосы коротко подстрижены, глаза карие. В момент ухода на нем были темные джинсы и ветровка с разноцветной надписью на спине.

Всех жителей просят внимательно присмотреться к ориентировке пропавшего юноши. Быть может, кто-нибудь видел самого Леонида или похожего на него человека. Любую информацию можно сообщить по телефонам:

8 (4232) 38 – 80 – 03 – ОП № 6 УМВД России по городу Владивостоку или 02, 102 – полиция;

8 914 721 22 32, 8 908 451 25 33волонтеры;

Также можно написать на почту: primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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