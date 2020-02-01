Сильный ветер и без осадков: о погоде во Владивостоке на 1 февраля 2020 года
Погода в Приморье находится во власти гребня антициклона. Отсюда в регионе небольшая облачность. По данным портала Примпогода, осадков не прогнозируется. Температуры воздуха колеблются в пределах -12 -2 градусов. Ветер северный умеренный.
Так во Владивостоке без осадков, лишь небольшая облачность. Днем температуры воздуха -4 -6 градусов. Ветер северный, умеренный до сильного.
Переменная облачность сегодня в Уссурийске. Снега не будет. Днем -5 -7 градусов. Ветер северный, северо-западный, умеренный.
Без осадков и небольшая облачность в субботу в Находке. Дневные температуры -1 +1 градус. Ветер северный, северо-западный умеренный.
ИСТОЧНИК KP.RU