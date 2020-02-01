ДТП с микроавтобус в Уссурийске: госпитализировали 50-летнего пешехода

1 Февр. 2020 2020-02-01T05:49:31+03:00

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Случилось все в Уссурийске на улице Некрасова. Водитель машины Тойота Таун Айс двигался в сторону складов. По дороге он не справился с управлением и сбил пешехода. После столкновения автомобилист продолжил движение и съехал в овраг. В результате ДТП пострадал 50-летний мужчина. Он получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

- Водитель микроавтобуса имеет 20-летний стаж вождения, ранее к административной ответственности не привлекался, - отмечает в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия, назначен ряд исследований.

В ведомстве отмечают, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU