ДТП с микроавтобус в Уссурийске: госпитализировали 50-летнего пешехода
Случилось все в Уссурийске на улице Некрасова. Водитель машины Тойота Таун Айс двигался в сторону складов. По дороге он не справился с управлением и сбил пешехода. После столкновения автомобилист продолжил движение и съехал в овраг. В результате ДТП пострадал 50-летний мужчина. Он получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
- Водитель микроавтобуса имеет 20-летний стаж вождения, ранее к административной ответственности не привлекался, - отмечает в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия, назначен ряд исследований.
В ведомстве отмечают, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU